Relógios apreendidos na casa de um dos alvos de operação deflagrada pela PFDivulgação/Polícia Federal

Publicado 14/08/2024 11:45

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 14, a Operação 18 Minutos para apurar a atuação de organização criminosa suspeita da prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). A ação mira desembargadores e juízes suspeitos de fraudar decisões judiciais para desviar recursos.

Ao todo, os agentes cumprem 55 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos estados do Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. Também são cumpridas outras medidas cautelares, como o afastamento de cargos públicos, sequestro e indisponibilidade de bens e monitoramento eletrônico.

Entre os investigados, estão a desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa, que é cunhada do ex-presidente José Sarney, e os desembargadores Marcelino Everton Chaves, Luiz Gonzaga Almeida Filho, e Antônio Pacheco Guerreiro Júnior. A juíza Alice de Sousa Rocha e o juiz Cristiano Simas de Sousa também estão sob investigação, assim como o ex-juiz Sidney Cardoso Ramos. As informações dos alvos da ação são do blog da jornalista Daniela Lima, do portal G1.

Segundo a Polícia Federal, o esquema é complexo e envolve três núcleos de atuação, nos quais participam ex-servidores do banco, advogados e magistrados. Uma das decisões judiciais investigadas é acusada de desviar R$ 14 milhões.

"A organização criminosa é suspeita de atuar na manipulação de processos do Tribunal de Justiça do Maranhão com o intuito de obter vantagem financeira. São investigados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro", diz a PF.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) declarou que está cooperando com a Polícia Federal, conforme as determinações do STJ, e destacou o compromisso com a transparência e governança na investigação.