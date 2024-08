Lula discursou na inauguração de um centro oncológico em Porto Alegre - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/08/2024 15:58 | Atualizado 16/08/2024 16:02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 16, que é preciso acabar com "essa bobagem" de que o Estado tem que ser mínimo. Ele falou na inauguração de um centro oncológico em Porto Alegre.

A fala de Lula foi em um contexto de saúde pública, defendendo o Sistema Único de Saúde. "É preciso acabar com essa bobagem de que o Estado tem que ser mínimo, de que o Estado não pode fazer as coisas", declarou o presidente.

"O Estado não tem que ser mínimo, o Estado não tem que ser máximo. O Estado tem que ser Estado. Ele tem que dar igualdade de tratamento a todos os seus filhos", disse o petista.

Lula também falou sobre suas experiências com tratamentos de saúde, como a época em que tratou um câncer, já ex-presidente, e quando perdeu a primeira mulher. Nesse tempo, o hoje político ainda era metalúrgico. Ele disse que ela havia ido buscar a mulher que deveria ter dado à luz no hospital. Lula chorou ao contar a passagem.

"Daqui a pouco veio uma chefona das enfermeiras lá e falou pra mim... eu pensando que ia poder entrar no quarto onde deviam estar a mulher e o filho e entregar a roupa começa a chorar. Ela veio me dizer que tinha morrido a mulher e a criança", disse o petista.

Ele continuou a história, ainda chorando. "Foi a primeira certeza que eu tinha que nesse País as pessoas não são tratadas com igualdade de condições. Eu tinha certeza que ela tinha morrido por descaso", disse ele.

Lula tem ido com frequência ao Rio Grande do Sul depois de o estado ser destruído por uma série de enchentes no primeiro semestre deste ano. O presidente disse que quer deixar nenhuma estrada federal com problemas no Estado.