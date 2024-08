Fãs se despedem de Silvio Santos em cemitério em São Paulo - Tomzé Fonseca / AgNews

Fãs se despedem de Silvio Santos em cemitério em São PauloTomzé Fonseca / AgNews

Publicado 18/08/2024 10:36 | Atualizado 18/08/2024 10:45

Rio - A despedida de Silvio Santos foi marcada pela presença de diversos fãs na porta do Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, na manhã deste domingo (18). Embora a cerimônia tenha sido restrita a familiares e poucos amigos, e seguiu tradições judaicas, os admiradores não deixaram de prestar suas últimas homenagens.

fotogaleria

Com cartazes, faixas e objetos pessoais, os fãs prestaram suas homenagens na porta do cemitério. Outros levaram livros e fotos assinados por Silvio Santos. Frases como "o melhor apresentador", "grande perda", "lenda" e "descanse em paz" foram usadas pelos admiradores no momento da despedida.

Segundo as tradições judaicas, religião seguida por Silvio Santos, o enterro deve acontecer o mais rápido possível após a morte. Porém, como o apresentador faleceu no sábado, no shabat, ou dia de descanso, que dura do pôr de sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, o sepultamento foi marcado para a manhã deste domingo.