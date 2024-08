Nelio Dgrazi promovia sorteios ilegais de carros de luxo em suas redes sociais - foto de divulgação

O influenciador digital de Belo Horizonte, conhecido como Nelio Dgrazi, foi alvo de um operação de busca e apreensão da Polícia Civil do Paraná nesta terça-feira, 20. Ele e outros influenciadores são investigados por vender rifas ilegais de carros de luxo.

Nelio Dgrazi possui aproximadamente 1,3 milhões de seguidores em seu Instagram, e utilizava a influência para promover os sorteios e rifas. Foram apreendidos pela polícia um iPhone 12 Pro Max banhado a ouro, avaliado em R$42 mil, além de carros e relógios de luxo, um computador, uma máquina de contar cédulas e documentos. Aproximadamente R$25 milhões da conta dos investigados, que seriam resultado das vendas de rifas em 2023, também foram bloqueados pela Justiça.

A venda de rifas é proibida no Brasil. Segundo as leis, os únicos sorteios com vendas de bilhetes permitidos são os realizados por entidades beneficentes, e necessitam da aprovação do Ministério da Fazenda.

Nelio Dgrazi era conhecido principalmente por ostentar carros de luxo nas redes sociais. As suas contas e o site que promoviam os sorteios foram suspensos por autorização da Justiça.

As acusações contra os influenciadores vão além da venda ilegal de rifas. Segundo o delegado Gabriel Fontana, do Paraná, também são investigados os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime contra a economia popular.