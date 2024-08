Suposto ovni, na verdade, é uma pipa - Reprodução / X

Publicado 21/08/2024 15:30

Viralizou nas redes sociais a publicação de um grupo de estudantes sobre um suposto ovni no céu de Contagem, Minas Gerais. No X, antigo Twitter, o internauta identificado como Pedro compartilhou o vídeo que fez na saída da faculdade, na segunda-feira (19), e brincou sobre a presença de alienígenas.

"Ontem saindo da faculdade olhamos para cima e simplesmente voando no céu de 'Contagem City' um OVNI estático no céu em absoluto silêncio. Chupa Belo Horizonte, estamos fechados com Varginha!", escreveu ele na legenda da publicação, que logo viralizou.

Nos comentários, os internautas iniciaram uma discussão sobre o que poderia se tratar o ovni. Enquanto alguns acreditam ser uma invasão alienígena, outros defendem a ideia de que se trata apenas de um balão e fogos de artifício.

"Na minha vez de ganhar a Copa do Brasil os ETs invadem a Terra", xingou um torcedor do Vasco da Gama. "Meu Deus... Que estranho!", escreveu um perfil. "Essas luzes piscando e essa fumaça... não sei, mas tá mais pra algum objeto humano", apontou outro. "Também conhecido como Balão e fogos de artifício", desvendou um terceiro.

Entre as respostas, internautas explicaram que o suposto ovni é, na verdade, uma pipa com luzes na rabiola. "Uma simples 'pipa' voando, quem mora no Centro de Contagem provavelmente já a viu durante o dia", escreveu um perfil, que colocou outro registro do objeto.

