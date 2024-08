Arthur Lira disse que Brasil deve lutar contra protecionismo comercial disfarçado - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Arthur Lira disse que Brasil deve lutar contra protecionismo comercial disfarçadoZeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 21/08/2024 16:53

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira, 21, que é preciso lutar contra o que chamou de "protecionismo comercial disfarçado". O deputado participa de cerimônia no Palácio do Planalto para a assinatura de um pacto de transformação ecológica entre os Três Poderes.

"Esta agenda fortalece o País, também para liderar os debates internacionais em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento", disse Lira, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e outras autoridades.