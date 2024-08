Enem 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro - Reprodução

Publicado 24/08/2024 05:00

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que neste ano será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, é o principal meio para alcançar o sonho de ingressar em uma universidade no Brasil. Porém, além dos estudos, conhecer as regras e restrições impostas pelo exame e como se adequar a elas da melhor forma são pontos cruciais para garantir os resultados desejados. O DIA buscou especialistas e estudantes recém-aprovados para que explicassem as regras e trouxessem dicas importantes sobre questões como alimentação, roupas, transporte e preparação.

Marcos Assumpção, professor de matemática do curso pH, passou algumas dicas sobre o que é essencial ao candidato que fará o Enem. Evitar estresses e imprevistos no trajeto, uma alimentação adequada, entre outras medidas, são de grande ajuda para que se mantenha a concentração na busca pelo objetivo desejado. Eis algumas recomendações:

Marcos Assumpção, professor de Matemática do curso pH

- A entrada só é permitida apresentando documento oficial com foto, podendo ser digital, desde que nos aplicativos oficiais do governo. Boletins de ocorrência não serão aceitos.



- ⁠É importante olhar com atenção o local de prova no cartão de confirmação e programar com antecedência todo o trajeto até o endereço indicado. Lembre-se de que muitas pessoas usam carros e motos de aplicativos, o que acaba aumentando a demanda por esse tipo de serviço — ampliando o tempo de espera e os preços. Muitas famílias levam os candidatos de carro, o que provoca trânsito acima do normal, aumentando as chances de atraso. Pense em tudo o que pode te atrasar e evite!

- É necessário guardar o cartão de confirmação, aparelhos eletrônicos obrigatoriamente desligados (sem alarmes, notificações ou qualquer alerta sonoro), óculos escuros, chapéus ou bonés dentro do envelope lacrado e embaixo da mesa. Relógios inteligentes também não são permitidos.



- ⁠Pode levar lanches e medicamentos, desde que sejam vistoriados no local. Cuidado para não exagerar na alimentação! Alimentos leves, de baixo impacto na continuidade da prova são os mais indicados, como frutas, água e barras de cereal. Evite testar alimentos que podem causar mal-estar na hora da prova. Importante programar o almoço, para evitar que se faça a prova sem uma alimentação adequada.



- ⁠Apenas são aceitas no cartão-resposta canetas pretas fabricadas com material transparente. Nada de lápis, régua ou outros materiais escolares. Lembre-se de canetas falham. Leve mais de uma!



- Não será permitido o uso de máscaras.



- ⁠Candidatos podem deixar o local de provas apenas duas horas após o início do exame. Já o caderno de respostas só pode ser levado faltando 30 min para o fim do tempo do limite para resolução das questões.

⁠- Procure usar roupas confortáveis. A prova é cansativa e desgastante. Alguns alguns locais de provas podem não ter ventilação adequada ou, pelo contrário, estar muito frio. Prepare-se para tudo o que pode atrapalhar o seu ano de preparação.



- É importante ter calma e confiar em todo o seu esforço e preparação. Mantenha a cabeça no lugar e lembre-se sempre da sua saúde física e mental.

O DIA buscou também com o coordenador do Elite Rede de Ensino, Ronaldo José de Sousa Santos, informações sobre o que é ou não permitido no Enem, além de algumas dicas que podem ser essenciais aos estudantes.

Ronaldo José de Sousa Santos, coordenador do Elite Rede de Ensino



O que é permitido?



- Caneta transparente preta;

- Garrafa de água sem rótulo;

- Alimentos em potes transparente;

- Usar bermuda e sandália.



O que não é permitido?



- Lápis e borracha;

- Eletrônicos em geral;

- Relógio;

- Garrafa de água de material não transparente (garrafas não descartáveis);

- Chegar atrasado.



O que se deve evitar?



- Levar guloseimas em pacotes fechados, pois o barulho incomoda a todos (coloque tudo em potes separados);

- Alimentos que tenham cheiro muito forte;

- Levar uma caneta só;

- Ir de boné ou chapéu (será necessário tirar para fazer a prova).



Dicas

- Alimente-se bem, mas não coma nada que não tenha o costume de comer normalmente. Evite alimentos mais pesados;



- Leve guloseimas que te relaxem, mas nada que demande muito tempo ou que te deixe com sono;



- Procure ir ao local com antecedência, caso não conheça o trajeto;



- Saia com bastante tempo de folga, pois é um dia em que o trânsito estará muito cheio e a possibilidade de atraso é grande. Os portões se fecham pontualmente às 13 horas.



- Sobre roupas, use as mais leves possíveis, mas leve casaco para o caso da sala estar fria devido ao ar-condicionado;



- Atenção com a cadeira na qual irá se sentar, pois tudo influencia. Normalmente as cadeiras mais à frente ficam próximas da porta, logo há sempre mais movimentação. Os fiscais andam mais, falam, entram e saem, o que aumenta a probabilidade de distração;



- Faça as questões mais fáceis primeiro. Isso fará toda diferença.

Buscando experiências e sugestões de alunos que obtiveram sucesso na prova, O DIA conversou com Júlia Kelly, estudante de Medicina recém-aprovada na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Júlia Kelly, estudante de Medicina na UFF

Segundo ela, pelo Enem ser um exame muito exaustivo, o ideal é tentar deixar tudo o mais confortável possível e seguir a sua própria forma de se sentir à vontade durante a realização da prova.

''As pessoas se prendem muito em dicas de curso sobre como começar por alguma matéria específica, mas a prova é individual. Você deve fazer o que te passa mais conforto e confiança. Eu, por exemplo, fiz as duas provas na ordem original das matérias, deixei a redação por último para me concentrar melhor e pulei as questões que eu não sabia. Isso realmente é essencial'', conta.



Na reta final de preparação, Júlia aconselha focar nos conteúdos em que o candidato tenha mais dificuldade e nos que aparecem com maior incidência no Enem. Porém, no dia anterior, o mais importante é relaxar e, no máximo, reler algumas redações no caso da prova de Humanas ou fórmulas no caso de Exatas. Ela lembra da importância de se ter em mente que ninguém aprende nada de um dia para o outro. ''Não adianta correr atrás do prejuízo na véspera. No máximo tentar fixar melhor alguns detalhes na cabeça, como fórmulas, para não ter a sensação de não estar fazendo nada'', diz.



No dia da prova, algumas precauções também são importantes para que nada atrapalhe o desempenho do estudante. ''Para o fatídico dia, o melhor é realmente relaxar o máximo que der. Acordar relativamente cedo para conseguir organizar tudo com calma. Comer um lanche ou almoçar logo, que foi o meu caso, e se planejar para ir ao local de prova pensando em chegar com uma hora de antecedência. Leve comidas que você gosta. Eu sempre gostei de levar pão de queijo, chocolate e água para comer durante as provas'', aconselha.

Maycon Virgilino, aluno e embaixador do curso de Psicologia da Unigranrio Afya



Já para Maycon Virgilino, aluno do curso de Psicologia da Unigranrio Afya, a preparação para o Enem começa bem antes da véspera ou da semana que antecede a prova. "Como estudante e participante do concurso, me inscrevi em um curso preparatório que me capacitasse para realizar a prova", explica. Ele destaca a importância da busca por aperfeiçoar as disciplinas que ainda não forem do domínio do candidato.



Maycon enfatiza que, no dia anterior à prova, é importante um planejamento cuidadoso. "É fundamental fazer um checklist de tudo o que é necessário levar: documento com foto, canetas esferográficas de material transparente nas cores azul e preta, e o cartão de confirmação, seja em PDF ou impresso para apresentar aos fiscais", diz.



As restrições impostas pelo Enem, como a proibição de telefones celulares, relógios ou qualquer aparelho eletrônico ao longo da realização da prova também não podem ser esquecidas.

Já sobre alimentação, a dica é preparar um lanche que possa ser consumido durante as longas horas de prova, para manter o organismo equilibrado e sustentar o desempenho. Na véspera, uma alimentação leve ajuda a evitar qualquer mal-estar no momento do exame.



Para o dia, o importante é relaxar e tentar garantir que não haverão contratempos para atrapalhar a concentração e o desempenho. "No dia da prova, pela manhã, ouça uma boa música, faça um café reforçado e não deixe de almoçar, mas mantenha tudo leve e saudável. Se planeje para chegar ao local com ao menos uma hora de antecedência", sugere Maycon. Para ele, embora o Enem seja um desafio, o esforço vale a pena para todos que desejam ingressar na vida acadêmica.





*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna