A região de Ribeirão Preto está entre as mais atingidas pelas queimadas - Reprodução/Redes sociais

A região de Ribeirão Preto está entre as mais atingidas pelas queimadasReprodução/Redes sociais

Publicado 25/08/2024 16:23

A prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, suspendeu as aulas da rede municipal de ensino desta segunda-feira (26), após a cidade ser afetada pelo avanço dos focos de incêndio e da fumaça decorrente das chamas. A Secretaria da Educação informou que a medida tem o objetivo de "garantir a saúde e segurança dos estudantes e profissionais". Eventos ao ar livre já tinham sido cancelados pela gestão municipal durante o fim de semana.

A pasta disse ter constatado acúmulo de fuligem nas escolas em razão dos incêndios. "Uma higienização rigorosa deve ser realizada em todas as unidades escolares, a fim de evitar ou agravar problemas de saúde, que podem afetar particularmente bebês e crianças", afirmou a gestão em nota.

O Estado tem 46 municípios em alerta máximo em decorrência das queimadas e um plano emergencial foi montado para auxiliar os serviços de saúde. A prefeitura disse que a situação do município está sendo "acompanhada atentamente pela pasta e eventuais medidas de contingência serão anunciadas conforme necessidade de zelar pelos estudantes e profissionais da educação da nossa cidade".

A reposição do dia letivo está prevista para o dia 14 de outubro, de acordo com orientações que serão enviadas aos gestores escolares. "A Secretaria conta com a colaboração da população neste momento de enfrentamento para que o período seja superado o quanto antes."