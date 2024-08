Clima: Inmet alerta para baixa umidade no Centro-Oeste, Norte e Nordeste e para geada no Sul. Na foto, a cidade de São Joaquim (SC) - Reprodução/TripAdvisor

Publicado 26/08/2024 20:09 | Atualizado 26/08/2024 20:11

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja, de perigo, em relação a baixa umidade nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O instituto alertou, em boletim informativo, que a umidade relativa do ar pode variar de 12% a 20% em áreas desses Estados, com risco de incêndios florestais e à saúde. O Inmet também emitiu um outro alerta de perigo de geada nesta terça-feira na região Sul do País.

A baixa umidade do ar deve afetar, segundo o Inmet, o centro-sul baiano, a área ocidental e oriental do Tocantins, norte mato-grossense, sudoeste paraense, nordeste mato-grossense, norte goiano, sul maranhense, sudoeste piauiense, leste goiano, centro-norte piauiense, centro-norte baiano, extremo oeste baiano, leste maranhense, Vale São-Franciscano da Bahia, sudeste piauiense, norte de minas, sudeste paraense, noroeste de minas e noroeste goiano.

Já o alerta de perigo de geada vale para o norte pioneiro paranaense, Região Serrana, oeste catarinense, Vale do Itajaí, noroeste rio-grandense, Região Metropolitana de Curitiba, Grande Florianópolis, nordeste rio-grandense, sudeste paranaense, centro oriental paranaense, norte central paranaense, sudoeste paranaense, norte catarinense, centro-sul paranaense, Região Metropolitana de Porto Alegre, centro oriental rio-grandense e sul catarinense. De acordo com o Inmet, há risco de perdas em lavouras com o fenômeno climático. A temperatura mínima nestas regiões deve variar entre 3ºC e 0ºC. Em parte destas regiões, há plantações de trigo e milho de segunda safra em desenvolvimento no campo, que podem ser potencialmente afetadas pela geada.

O Inmet também informou perigo potencial de geada, alerta amarelo, e temperatura mínima de até 3ºC em Campinas (SP), sul e sudoeste de Minas Gerais, Região Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista e sul Fluminense. Nestas áreas, há "risco leve" de perdas em plantações, de acordo com o instituto. Outro alerta amarelo quanto à geada inclui áreas do Centro-Oeste e abrange o sudoeste rio-grandense, centro ocidental rio-grandense, noroeste paranaense, sudoeste de Mato Grosso do Sul, oeste paranaense, nordeste rio-grandense, norte central paranaense, sudeste paranaense, centro oriental paranaense, Itapetininga, norte catarinense, Assis (SP), e leste de Mato Grosso do Sul.