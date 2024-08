Agressor foi capturado no mesmo dia que cometeu o crime - Divulgação

Publicado 28/08/2024 11:12

Goiás - Um homem, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (27) por agredir sua ex-namorada, uma adolescente de 16 anos. O suspeito teria a intenção de proibi-la de ter relações sexuais com qualquer outra pessoa. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, cidade vizinha à capital.

Segundo a Polícia Civil, a vítima saiu de casa às 6h para ir trabalhar, quando foi surpreendida pelo ex. Ele a agrediu com socos, tapas no rosto, cotoveladas e um apertão na região genital. Neste momento ele deu uma espécie de ordem, dizendo que só ele poderia fazer sexo com ela.

Durante a agressão, ele chegou a arrancar um cordão do pescoço dela, alegando que a jovem não "precisava ficar bonita". Ele também tirou a força o celular da adolescente e levou com ele.

A vítima, acompanhada da mãe, procurou a delegacia. Foram solicitadas medidas protetivas, já que o homem ameaçou matá-la caso eles não retomassem o relacionamento. Ela foi levada ao IML, que confirmou as agressões. O investigado foi preso e encaminhado a um presídio local.