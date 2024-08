Delegacia de Nova Granada, extremo norte de São Paulo, para onde o caso foi encaminhado - Reprodução / Google Street View

Delegacia de Nova Granada, extremo norte de São Paulo, para onde o caso foi encaminhadoReprodução / Google Street View

Publicado 29/08/2024 12:01 | Atualizado 29/08/2024 13:55

O corpo de uma adolescente de 17 anos, identificada como G. P. C. A., desaparecida desde dezembro de 2023, foi encontrado enterrado em uma fazenda de Nova Granada, no extremo norte de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (28).

O caseiro Cleber Danilo Partezani e o dono da propriedade onde o cadáver foi localizado, Gleison Luís Menegildo, de 42 e 45 anos respectivamente, foram presos em flagrante suspeitos pela morte da jovem, mas soltos após pagamento de fiança.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, o caso foi registrado como morte suspeita, destruição, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo na Delegacia de Nova Granada. A perícia foi solicitada ao local.

Depoimentos dos suspeitos

De acordo com os depoimentos, Gleison afirmou que G. foi até o escritório dele para uma entrevista de estágio, em São José do Rio Preto, uma cidade próxima. Em determinado momento, eles teriam consumido cocaína.

Em seguida, tanto o empresário quanto o caseiro Cleber alegaram ter tido relações sexuais com a adolescente, até que, ao ficar sozinha em uma sala, ela teria sido acometida por um mal súbito. Depois disso, o corpo dela foi levado ao sítio e enterrado.

Em entrevista ao jornal "Diário da Região", a mãe de G., chamada Patrícia, discorda da versão apresentada. "Ela já tinha saído com esse cara. Eu soube pelo que vi no celular dela. Conheço ele, por isso não acredito que ela tenha ido pedir estágio, acho que ela foi sair com ele para se encontrar. Eles já se conheciam", afirmou.