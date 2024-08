Cães foram abandonados sem comida e água - Divulgação

Cães foram abandonados sem comida e águaDivulgação

Publicado 29/08/2024 11:27 | Atualizado 29/08/2024 11:29

Goiânia - Um homem é procurado pelo crime de maus-tratos por ter abandonado três cães em uma casa em Goiânia, capital de Goiás, sem água e alimentos. Um peixe também foi deixado para trás. Os animais foram resgatados nesta quarta-feira (28).

fotogaleria

O local encontrava-se com muitas fezes. Também foi constatado que os cachorros possuíam muitos parasitas externos. Foi solicitada uma perícia de maus-tratos ao Instituto Médico Legal Veterinário e o apoio do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate, devido à presença de um cão assustado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era inquilino do imóvel e o proprietário auxiliou a investigação, contando que ele havia dito que iria para o Maranhão, além de informar sua identidade.

O DIA conversou com a delegada Simelli Lemes de Santana, do Grupo de Proteção Animal de Goiânia, que informou que os agentes estão em contato com a Polícia Civil do Maranhão para localizar o suspeito e ouvi-lo sobre o crime.

O responsável pode responder por maus-tratos qualificado pela espécie canina, com pena de até cinco anos de prisão, e por maus-tratos simples por conta do peixe, com pena de até um ano.

Os animais foram levados ao Centro Veterinário Parque para receber assistência médica veterinária imediata e, posteriormente, serão acolhidos pela ONG Alma de Patas, onde ficarão disponíveis para adoção.