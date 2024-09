Matheus Pavlak participava de competições e compartilhava sua rotina nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Matheus Pavlak participava de competições e compartilhava sua rotina nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 09:08 | Atualizado 02/09/2024 09:24

O fisiculturista Matheus Pavlak, de 19 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu neste domingo (1) em sua casa na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Apesar das tentativas do Corpo de Bombeiros para reanimá-lo, utilizando inclusive o helicóptero de resgate Arcanjo 03, ele não resistiu.

Matheus era filho único do agente Joel Marcelino Pavlak, professor do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires. A instituição postou, em suas redes sociais, uma nota lamentando a morte do familiar do sargento.

"Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau", diz a publicação. Ela informa que o sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (2), às 16h, no Cemitério São José, em Blumenau.

Em suas redes sociais, Matheus publicava registros de seus treinamentos para competições do fisiculturismo junto a frases motivacionais. Familiares e amigos lamentaram a perda através de comentários e postagens.