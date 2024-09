Logo após a queda, o avião explodiu e espalhou chamas pela vegetação próxima ao local - Reprodução/redes sociais

Publicado 02/09/2024 10:28 | Atualizado 02/09/2024 10:29

Um avião agrícola de pequeno porte caiu ao lado do aeroporto de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, no sábado (31). Segundo a Polícia Civil, as duas pessoas que estavam na aeronave, piloto e copiloto, morreram carbonizadas após a queda.

As vítimas foram identificadas como Carlos Antonio Gomez Ortiz, de 31 anos, piloto paraguaio, e Elison de Jesus Martines, de 40 anos, natural de Caracol e morador de Ribas do Rio Pardo. Eles praticavam um voo de experiência que durou cerca de 40 minutos.

O avião caiu ao lado do aeroporto de Costa Rica e explodiu logo após o impacto, espalhando chamas pela vegetação seca da área. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local para conter o fogo e iniciar os trabalhos investigativos.

As causas do acidente só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial.