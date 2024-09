Veículos ficaram destruídos - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Veículos ficaram destruídosDivulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 02/09/2024 09:55

Goiás - Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo duas carretas e dois carros neste domingo, 1º, na BR-050, em Catalão, no sudeste do estado de Goiás.

As vítimas fatais foram identificadas como um casal de idosos, um homem de 61 anos e uma mulher de 65, que ficou presa entre as ferragens.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro do casal capotou na rodovia. Ambos tiveram a morte constatada no local. O corpo do condutor foi encontrado fora do veículo.



No outro carro, cinco pessoas foram resgatadas com diversos ferimentos, entre elas uma criança de 10 anos, que tinha uma lesão no rosto.

Os outros passageiros foram resgatados com lesões, conscientes e com queixa de dores. Duas das cinco vítimas eram adolescentes. Todos foram encaminhados à Santa Casa de Catalão.



Ainda de acordo com a equipe de resgate, os condutores das carretas envolvidas no acidente não tiveram ferimentos. A Polícia Técnico Científica foi acionada e recolheu os corpos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.