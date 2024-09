Homem foi preso por tentar acobertar amigo que cometeu estupro - Divulgação

Publicado 03/09/2024 14:55

Goiás - Um homem, de 71 anos, foi preso por se omitir quando soube que um amigo estuprou uma menina de 11 anos. O caso aconteceu em Bom Jesus, no interior de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, o abusador que foi acobertado tem 68 anos e foi preso em flagrante na última quinta-feira (29). Seu telefone foi apreendido com provas do crime. No dia seguinte, os agentes descobriram que um dos responsáveis legais da vítima tinha conhecimento do estupro, mas não fez nenhuma denúncia.

Ele, inclusive, havia mandado uma mensagem de áudio na qual tranquilizava o estuprador, dizendo que ninguém mais saberia daquela situação.

Por conta disso, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito de ter acobertado o crime. Seu celular foi apreendido com o intuito de aprofundar a investigação e descobrir outros possíveis crimes sexuais.