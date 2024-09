Prefeito Herberlh Mota (Republicanos), de Baturité (CE), é investigado pela Polícia Federal - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 15:47 | Atualizado 03/09/2024 15:49

O prefeito de Baturité (CE), Herberlh Mota (Republicanos), foi alvo de investigação na "Operação Protocolo III", deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (3), por ter utilizado um lança-chamas durante um evento político no município, localizado a cerca de 100 km de Fortaleza. Um vídeo nas redes sociais do mandatário mostra o momento que dispara o equipamento para o céu, assim como utiliza outros objetos pirotécnicos durante o comício.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um deles na capital cearense e três em Baturité. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral do Ceará.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início por causa de uma notícia crime sobre uso inapropriado de um "equipamento incendiário em via pública" durante campanha eleitoral, com riscos de incêndio e gerar danos à integridade física das pessoas. Os crimes ainda podem ferir o Estatuto do Desarmamento.

Ainda de acordo com a corporação, o nome da operação, Protocolo III, faz referência ao documento da Convenção da ONU elaborada em Genebra, no ano de 1980, sobre a proibição ou limitação do uso de certas armas convencionais, que podem produzir efeitos traumáticos excessivos ou ferir a população.

Procurado pelo DIA, o Partido Republicanos não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto.