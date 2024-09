Contas atrasadas prejudicam o desempenho dos trabalhadores brasileiros - Pixabay

Contas atrasadas prejudicam o desempenho dos trabalhadores brasileirosPixabay

Publicado 04/09/2024 08:54

Um levantamento realizado pela Creditas Benefícios mostra que 71% das pessoas performam melhor no trabalho quando estão com as contas em dia, gerando maior produtividade e menos horas extras.

Já quando estão endividados, 64% dos respondentes afirmam que não conseguem cumprir demandas básicas, como horário de trabalho, e 66% dizem que os problemas financeiros impactam diretamente na saúde mental, relatando situações de estresse, ansiedade e insônia.



"Os dados mostram o real impacto das dívidas na saúde mental do trabalhador e também em sua produtividade dentro do ambiente profissional. Em um cenário de alto endividamento, como o brasileiro, é necessário entender como combater esse problema e os processos que podem apoiar o trabalhador na construção de um futuro financeiro mais saudável", relata Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas.



O levantamento foi realizado com 1.347 trabalhadores em regime CLT nas cinco regiões do Brasil.



RHs como agentes de Educação Financeira



A pesquisa apresentou a educação financeira como o caminho para um futuro mais saudável, com 73% dos respondentes afirmando que essa é a melhor forma de melhorar a gestão do próprio dinheiro.



Por conta da relação direta da saúde financeira com a atuação no trabalho, 92% dos respondentes pensam que as empresas devem oferecer educação financeira como um benefício, apesar de apenas 30% terem algum tipo de contato com o tema no emprego atual.



Os profissionais de RH são os mais citados como os responsáveis pela oferta de educação financeira nas empresas (75% dos respondentes). Entre os trabalhadores que tiveram contato com ações de educação no emprego atual, 61,5% afirmam que notaram uma evolução positiva no seu conhecimento sobre o tema.