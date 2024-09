Rede social é uma das mais populares do país - Reprodução

Rede social é uma das mais populares do paísReprodução

Publicado 04/09/2024 08:38 | Atualizado 04/09/2024 08:39

"Independentemente do tratamento ilegal dispensado à Starlink ao congelar nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil", informou a empresa.

A companhia também disse que está "fazendo o possível" para manter seus clientes conectados. A informação de que os bloqueios começaram a ser feitos foi publicada pelo site "Canaltech".

No comunicado, a Starlink também diz que pediu o desbloqueio dos seus ativos: "Após a ordem de Alexandre de Moraes que congelou as finanças da Starlink e impede a Starlink de conduzir transações financeiras no Brasil, imediatamente iniciamos procedimentos legais no Supremo Tribunal Federal brasileiro explicando a ilegalidade grosseira desta ordem e solicitando ao tribunal que descongele nossos ativos".

A empresa possui mais de 250 mil clientes no Brasil, principalmente em áreas remotas. De acordo com o site "DataReportal", o X possui mais de 22 milhões de usuários brasileiros.

A decisão de Alexandre de Moraes foi referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal , que possui outros quatro ministros. Com os votos de Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia, o bloqueio foi mantido de forma unanime.

A 'briga' entre o bilionário sul-africano e o magistrado já dura alguns meses. Musk não aceitou bem algumas ordens de bloqueio de perfis feitas por Moraes para conter um "uso criminoso da liberdade de expressão".

O empresário entende que trata-se de um abuso de autoridade e ironizou o magistrado em sua rede social diversas vezes com frases e memes. Além disso, ele faz algumas acusações mais sérias, dizendo que o país se tornou uma ditadura.