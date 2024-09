Polícia Civil de SP investiga o desaparecimento da atriz Maidê Mahl - Reprodução/redes sociais

Polícia Civil de SP investiga o desaparecimento da atriz Maidê MahlReprodução/redes sociais

Publicado 05/09/2024 11:07 | Atualizado 05/09/2024 11:23

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento da atriz Maidê Mahl, de 31 anos, que atualmente interpreta Elke Maravilha em uma série da HBO. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado por familiares da artista, ela foi vista pela última vez em Moema, Zona Sul da capital paulista, na última segunda-feira (2). A atriz usava mochila, calça e cachecol xadrez, sobretudo bege e boina marrom e não fez mais contato.

Nas redes sociais, amigos e familiares fizeram um apelo para tentar encontrá-la. "Por favor, nos ajudem, ela é muito especial para muita gente", escreveu Rica Benozzati, estilista do Queer Eye Brasil e amigo pessoal da modelo. "Peço o apoio e, principalmente, o respeito de todos que forem impactados por essa mensagem [...] Qualquer informação é extremamente útil", completa Rica.

A publicação do desaparecimento da atriz e modelo também conta com o número da Delegacia de Desaparecidos (11) 99689-8994 e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (11) 5576-4854. A polícia procura pistas que possam levar até Maidê, além de investigar os motivos do sumiço dela.Camila Pitanga, Fernanda Paes Leme, Samara Felippo, entre outros famosos, também compartilharam em suas redes sociais a postagem sobre o desaparecimento de Maidê. A atriz é conhecida por seus trabalhos em O Rei da TV, como Elke Maravilha, e em Vale dos Esquecidos, por ter interpretado a personagem Giovanna.