INSS alerta para a importância de o segurado manter atualizado seus dados no aplicativoINSS/Divulgação

Publicado 05/09/2024 11:19

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que trocarem de endereço, número de telefone, e-mail, fizerem alteração de nome ou de atividade, podem fazer as alterações sem sair de casa. Como? Pelo Meu INSS (aplicativo ou site) ou na Central de Atendimento 135. É por meio desse cadastro que o INSS faz contato com os segurados. Por isso é importante manter as informações de contato sempre em dia. Dados desatualizados ou incorretos podem causar atraso em concessão de benefícios.



Para o segurado que ainda não está em gozo de benefício é importante manter os dados atualizados para facilitar um processo de reconhecimento futuro. Ou seja, quando solicitado, o processo pode ser analisado e deferido em um tempo reduzido se comparado com a necessidade de acertar essas informações.



No caso do segurado que já usufrui dos serviços previdenciários, a atualização cadastral é ainda mais importante para que não haja inconsistências na concessão dos benefícios, além de facilitar o contato entre o INSS e o cidadão.



Confira o passo a passo



- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;

- Faça login usando senha e usuário do Gov.br;

- Clique em Novo Pedido;

- Em seguida escolha Atualização de cadastro e atividade;

- Selecione Atualizar cadastro e/ou benefício;

- Preencha os dados e envie a solicitação.