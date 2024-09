Ricardo Nunes, Gulherme Boulos e Pablo Marçal são os principais nomes na corrida pela Prefeitura de São Paulo - Reprodução

Publicado 05/09/2024 18:54

Pablo Marçal (PRTB) lidera a rejeição entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, com 38%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. O índice de eleitores que afirmam não votar no candidato aumentou 4 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior.

Guilherme Boulos (PSOL) aparece em seguida, com 37%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) registra 32%. Ambos mantiveram o mesmo nível de rejeição desde agosto.

Ricardo Nunes (PSDB) é rejeitado por 21% dos eleitores, uma queda de 4 pontos percentuais em relação ao mês passado, quando registrava 25%. Já Tabata Amaral (PSB) tem 17% de rejeição, oscilando na margem de erro, já que anteriormente tinha 18%.

Ainda, João Pimenta (PCO) tem 17% de rejeição, Bebeto Haddad (DC), 16%; Altino Prazeres (PSTU), 14%; Marina Helena (Novo), 13% e Ricardo Senese (UP), 10%.

Rejeitaria todos ou não votaria em nenhum são 2%. Eram 3%. Ainda não sabe, 4%.

A pesquisa foi realizada de 3 a 4 de setembro com 1.204 eleitores e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03608/2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.