A atriz Maidê Mahl, que estava desaparecida desde segunda-feira, 2, foi encontrada na tarde desta quinta-feira, 5, pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A artista foi localizada em um quarto de hotel na região central de São Paulo. O caso ganhou repercussão após amigos da artista pedirem ajuda nas redes sociais.

A Secretaria de Segurança Pública de SP informou ao jornal O Dia que o SAMU foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Maidê interpretou a modelo e atriz Elke Maravilha na série O Rei da TV, disponível no Disney+, além de fazer parte do grupo Mega Stage, que insere modelos no universo da atuação. A artista também deu vida à Giovanna em Vale dos Esquecidos, uma produção brasileira da HBO.

Artistas e amigos, como Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Maria Bopp, Camila Pitanga, Vivi Orth, Johnny Massaro, Giselle Itié, Leonardo Miggiorin e Natallia Rodrigues, pediram ajuda nas redes sociais para compartilhar um cartaz sobre o desaparecimento da atriz.

A mulher, que estava desaparecida desde segunda-feira, tinha sido vista pela última vez em Moema, bairro da zona sul de São Paulo, por volta das 15h30. Na ocasião, ela usava uma mochila nas costas, um sobretudo bege, uma boina marrom, calça xadrez e um cachecol.