Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Tarcísio de Freitas (Republicanos)Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 05/09/2024 19:37

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), celebrou nesta quinta-feira, 5, os novos números da pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral na capital paulista. Ao ser perguntado pelo Broadcast Político se está preocupado com o crescimento do candidato Pablo Marçal (PRTB), o governador disse que não e retrucou: "Nunes foi o que mais cresceu no Datafolha."

Contudo, a pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira aponta um crescimento de 3 pontos, que é justamente a margem de erro do instituto (3 pontos para mais ou para menos).

Segundo os dados, manteve-se o empate triplo entre Guilherme Boulos (PSOL) com 23%, Pablo Marçal com 22% e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 22% (anteriormente ele tinha 19%). Boulos manteve o mesmo porcentual, de 23%, e Marçal oscilou de 21% para 22%.

A declaração foi dada durante a participação do governador numa agenda de campanha do atual prefeito, que busca a reeleição, nesta quinta-feira, em visita às futuras instalações da Estação Aricanduva da linha verde do Metrô

Ambos vão dar sequência ao encontro numa caminhada pelo comércio na Praça Itaquera, a antiga Praça da Estação.

Tarcísio tem defendido o chamado "voto útil" no emedebista, pois segundo ele é a única maneira de impedir uma vitória de Boulos. Nunes reitera as declarações e ressalta que só ele é capaz de impedir que a "extrema esquerda" assuma o poder na capital paulista. A preocupação, contudo, é justamente Pablo Marçal, que vem dividindo com Nunes a preferência do eleitorado da direita.