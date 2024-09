Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho - Reprodução/TV Globo

Publicado 07/09/2024 09:46

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, falou sobre o papel dos influenciadores na divulgação das bets, ao comentar a operação policial que aponta indícios de lavagem de dinheiro de jogo ilegal por meio de sites de aposta esportiva. Segundo ele, essas pessoas "vendem a ilusão" de que conseguiram seu patrimônio com as apostas.





A operação Integration, deflagrada na quarta, "Você pega um influencer, que tem uma imagem boa, faz um contrato com ele para que divulgue a bet. Cada um tem dezenas de milhares, às vezes milhões, de seguidores", disse em entrevista à TV Globo na quinta-feira (5).A operação Integration, deflagrada na quarta, prendeu entre outras pessoas Deolane Bezerra , influencer com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, que afirma ser vítima de injustiça. Ela divulgava o site Esportes da Sorte. O nome de Deolane não foi citado no relatório nem por Carvalho.

"É feita toda uma história de que o jogo vai levar você a ter patrimônio, carro, mansão, barco, quando isso não é realidade. Aquela pessoa que tem esses bens, não foi jogando. Foi sendo patrocinada para vender uma ilusão e levar pessoas a jogarem muitas vezes de forma compulsiva e perder tudo o que têm", disse Carvalho. "O jogo não foi feito para a pessoa ganhar. Foi feito para a casa ganhar", afirmou.



Carvalho ainda confirmou que grupos com origem no jogo do bicho migraram para as bets. Conforme o Estadão revelou, relatório da Polícia Civil pernambucana indica a suspeita de que a bet Esportes da Sorte lave dinheiro oriundo do jogo do bicho. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam indícios diretos de atuação suspeita da empresa.



O site de apostas diz que suas atividades são legais. Preso na quinta junto com a mulher, o dono da bet, Darwin Henrique da Silva Filho, afirmou, em carta, que sempre pautou a atuação da empresa "em favor das boas práticas". O relatório ainda descreve as atividades de Darwin Henrique da Silva (o pai), que atuaria no jogo do bicho pela Banca Caminho da Sorte.



Procurada, a defesa de Darwin Silva não foi localizada. Em nota, a defesa de Darwin Filho diz que todos os questionamentos da polícia "foram devidamente explicados e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esportes da Sorte foram sanadas, demonstrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais". O escritório impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco e aguarda a análise do pedido de revogação das prisões.