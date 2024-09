Felipe Prior - Foto reprodução Internet

Felipe PriorFoto reprodução Internet

Publicado 10/09/2024 15:05 | Atualizado 10/09/2024 15:10

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu nesta terça-feira (10), por unanimidade, manter a condenação do ex-participante do BBB Felipe Prior por estupro em segunda instância, e ainda aumentar a pena de seis para oito anos em regime semiaberto.

Segundo Ministério Público, o crime aconteceu em agosto de 2014 e a primeira instância ocorreu em julho de 2023. Na época, foi determinada a pena de seis anos de prisão em regime semiaberto. Após a análise do recurso da defesa, os desembargadores decidiram por manter a condenação, mas elevaram a pena em dois anos, mantendo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Participaram do julgamento no TJ-SP os desembargadores Luiz Tolosa Neto (relator do caso), Ruy Alberto Leme Cavalheiro (revisor) e Márcia Lourenço Monassi. De acordo com o TJ-SP, Prior responde mais três processos por estupro na Justiça paulista.

Relembre o caso

De acordo com a vítima, o estupro aconteceu no dia 8 de maio de 2014. Na época, ela tinha 22 anos e tinha ido a uma festa na Universidade de São Paulo (USP). Ela encontrou o ex-BBB quando estava indo embora do local e ele ofereceu uma carona. Ela e uma amiga aceitaram. O arquiteto deixou primeiro a amiga em casa e depois foi levá-la. No meio do caminho, Prior começou a beijá-la, foi para a parte de trás do carro e a puxou para lá, onde ocorreu o abuso.

A denúncia foi feita em 2020. Outras duas mulheres também denunciaram Felipe Prior - segunda pelo crime que teria sido cometido em 2016 e a terceira pelo crime que teria ocorrido em 2018.

Na época em que foi condenado, a juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo argumentou que o arquiteto usou de força física para praticar violência. Ainda segundo ela, não há dúvida de que houve crime. O prontuário médico mostra que houve laceração na região genital.

A juíza também se baseia em prints de mensagens entre Prior e a vítima, além de testemunhas de defesa e acusação. A equipe que defende o ex-BBB disse que vai recorrer da decisão.

Em julho do ano passado, Felipe Prior publicou vídeo em sua rede social negando as acusações. No mesmo mês, em nota assinada pelos advogados de defesa de Felipe Prior, eles dizem que ele "não tomou conhecimento do teor das acusações de crimes que jamais cometeu, e que jamais cometeria".



Ainda segundo o documento, os advogados dizem que "por enquanto, Felipe Prior repudia, veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos, mas somente agora, depois de ter adquirido visibilidade pública, são manobrados. Felipe Prior estará à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento, e adotará todas as medidas necessárias contra os que investem contra a sua civilidade".