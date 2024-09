Bandeira da Venezuela - AFP

Bandeira da VenezuelaAFP

Publicado 11/09/2024 10:41 | Atualizado 11/09/2024 13:07

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o governo federal ajudará o estado de Roraima a receber os venezuelanos que estão imigrando ao Brasil recentemente. Também defendeu que a Venezuela "volte à normalidade" e que esses imigrantes possam voltar ao seu País de origem.

"O Ministério das Relações Exteriores está com orientação da Presidência para que a gente trate com muito respeito as pessoas que estão vindo para o Brasil por necessidade de sobrevivência. Essas pessoas que estão vindo têm de ser bem tratadas e governo federal tem obrigação de ajudar o Estado de Roraima", afirmou.

"Espero que a Venezuela volte à normalidade e que essa gente possa voltar à Venezuela o mais rápido possível", disse, em entrevista à Rádio Norte FM nesta quarta-feira (11).

Lula ainda disse que pretende ir a Roraima em breve e que pretende ter uma conversa com o governador Antonio Denarium para auxiliá-lo em relação à imigração dos venezuelanos pelo Estados.