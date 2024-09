A chuva preta é resultado da mistura da água com a fuligem carregada pela fumaça - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/09/2024 18:53 | Atualizado 13/09/2024 00:16

Os moradores de diversas cidades do Rio Grande do Sul foram surpreendidos pelo fenômeno da "chuva preta" na terça-feira, 10. Além deles, quem mora em Santa Catarina, Paraná e São Paulo também poderá observar esse tipo de precipitação escura causada pela fuligem nos próximos dias.

O fenômeno climático, porém, não é esporádico. As queimadas no Brasil e em países vizinhos na América do Sul — como Argentina, Bolívia e Paraguai — estão diretamente relacionadas à "chuva preta". O risco da ocorrência aumenta devido aos incêndios espalhados e ao vento que transporta a fumaça.

As partículas de poluentes são levadas para a atmosfera e, ao se misturarem com as gotas de chuva, criam uma coloração escura. Consequentemente, as águas superficiais e a vegetação tornam-se poluídas e impróprias para consumo humano, por conta da presença de elementos nocivos à saúde.

Previsão para os estados

São Paulo registrou nesta quinta-feira, 12, "chuva preta" na Zona Oeste da capital paulista, perto de Osasco. O interior do estado, afetado por queimadas intensas no início do mês, deve ter o fenômeno com mais força. Devido à chegada da frente fria, a quantidade de fumaça pode aumentar no fim de semana, ocasionando na chuva preta. Os ventos moderados a fortes na sexta, 13, e sábado, 14, devem levar mais fumaça para o estado.



Segundo a ClimaTempo, além do aumento da fumaça, outros fenômenos podem ocorrer no fim de semana, como redemoinhos de fumaça e poeira, gerados pelo aumento da velocidade dos ventos.

A MetSul Meteorologia analisa a possibilidade do registro de "chuva preta" nesta quinta-feira durante a atuação de uma frente fria. Isso porque todo o estado do Rio Grande do Sul está coberto de fumaça com material particulado em grande quantidade na atmosfera.

No momento, cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte, já relataram a ocorrência de chuva preta. A previsão é de que o fenômeno aconteça também na capital Porto Alegre e na Região Metropolitana do estado.

O temporal deve se espalhar por Santa Catarina e Paraná, persistindo durante o fim de semana. As chuvas se misturarão com as fuligens do "corredor de fumaça" vindo da Amazônia, favorecendo a ocorrência de "chuva preta".

Orientações

O governo gaúcho divulgou as recomendações necessárias para o cuidado da população.

- Aumente a ingestão de água para manter as vias respiratórias úmidas;

- Use máscaras, já que elas ajudam na diminuição da exposição às partículas maiores, principalmente para pessoas com condições crônicas, como pneumopatas, cardiopatas e com problemas imunológicos;

- Crianças, idosos e gestantes precisam estar atentos a sintomas respiratórios e buscar atendimento médico, caso seja necessário.