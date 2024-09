Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso - Divulgação/PCES

Polícia Civil do Espírito Santo investiga o casoDivulgação/PCES

Publicado 13/09/2024 09:35 | Atualizado 13/09/2024 11:13

Um menino de 5 anos morreu, na noite desta quarta-feira (11), no município de Guarapari, no Espírito Santo, após levar um tiro de espingarda. Segundo a Polícia Militar, o pai da criança estava manuseando a arma, que seria vendida para um amigo, quando aconteceu o disparo. O homem foi preso em flagrante com o suposto comprador.

L.M.S. estava na varanda da casa do amigo do seu pai quando foi atingido por um disparo no ombro. O menino ainda chegou a ser levado para o Hospital Infantil de Guarapari, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a PM, o responsável contou que estava no quintal do amigo, onde ambos manuseavam a arma, que estava destravada. Em seguida, segundo ele, a espingarda disparou acidentalmente.



A arma foi encontrada em um matagal ao lado da casa.



De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram foram conduzidos à Delegacia Regional de Guarapari. O pai do menino foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e homicídio culposo (quando não há intenção de matar). O amigo, que também não teve a identidade divulgada, foi autuado pelos mesmos crimes.

Ainda segundo a Polícia Civil (PCES), o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).