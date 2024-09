Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo - Reprodução/Rede TV

Publicado 17/09/2024 11:42 | Atualizado 17/09/2024 12:23

Na segunda pergunta do debate da RedeTV!/UOL com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) protagonizaram uma forte discussão, com ambos elevando o tom e trocando gritos. A moderação precisou intervir e advertir os dois candidatos. O debate acontece na manhã desta terça-feira (17).



Marçal, que iniciou a rodada, definida por sorteio, não fez perguntas, e se negou a chamar o atual prefeito pelo nome. Durante seu tempo, o ex-coach aproveitou para atacar José Luiz Datena (PSDB), chamando-o de "orangotango" em referência ao último debate.



O atual prefeito, por sua vez, expressou sua "decepção" com a participação de Marçal na campanha eleitoral e em resposta, Marçal afirmou que só haveria um debate de alto nível se ele admitisse ter agredido sua esposa.

Datena solicitou e recebeu direito de resposta. Declarou que "não repetirá a agressão" e expressou arrependimento pelo ocorrido. No entanto, ele afirmou que "deveria ter se internado na ala psiquiátrica" por ter feito uma "cena", de acordo com Datena.



Ricardo Nunes também teve direito de resposta concedido, assim como Marçal. Nesse momento, ambos levantaram a voz, levando a apresentadora a aumentar o tom para tentar acalmar os ânimos.

Com informações do Estadão Conteúdo.