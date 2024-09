José Patriota presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) por cinco mandatos - Reprodução / Instagram

José Patriota presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) por cinco mandatosReprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 12:15 | Atualizado 17/09/2024 12:19

José Patriota (PSB) morreu aos 63 anos na manhã desta terça-feira (17). Eleito deputado estadual por Pernambuco em 2022, ele lutava contra um câncer no fígado desde 2018 e estava internado em Recife há uma semana, de acordo com nota publicada pela família nas redes sociais.

José foi prefeito de Afogados da Ingazeira, no Norte pernambucano, por dois mandatos, entre 2013 e 2020. O Partido Socialista Brasileiro postou um comunicado lamentando a morte. "Grande liderança da causa municipalista, também presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) por cinco mandatos, sendo referência, principalmente, para o Sertão do Pajeú. Foi um guerreiro até o último dia, e assim será lembrado por todas e todos", afirma o texto.

O corpo dele será sepultado no Centro Desportivo Municipal de Afogados da Ingazeira nesta terça-feira (17). Nos comentários das postagens, seguidores prestaram seus sentimentos. "Patriota sempre foi e continuará sendo um dos grandes políticos que o Sertão já teve. Que Deus o acolha de braços abertos", escreveu um usuário.

O candidato à reeleição da prefeitura de Recife, João Campos (PSB), também usou as redes sociais para publicar um texto em homenagem a José. "Há pouco, tive a honra de condecorá-lo com a medalha da Ordem Mérito Capibaribe, a mais alta comenda da nossa cidade, por todas as suas contribuições na vida pública. Patriota será sempre exemplo de atitude e perseverança, que seguirá nos inspirando. Estou decretando Luto Oficial por três dias no Recife", disse.