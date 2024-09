Candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, durante debate nesta terça-feira (17) - Reprodução/Rede TV

Publicado 17/09/2024 11:42 | Atualizado 17/09/2024 12:35

São Paulo - No primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na manhã desta terça-feira, 17, durante uma rodada entre Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), o candidato do PSOL criticou o atual prefeito, mencionando o episódio anterior de desentendimento com Marçal, e afirmou que Nunes demonstra desequilíbrio.

Nunes iniciou a rodada direcionando a Boulos uma pergunta sobre um projeto de lei de segurança pública que, segundo ele, "beneficiaria traficantes". O candidato do PSOL rebateu, afirmando que a acusação era falsa, e comparou Nunes a Marçal, dizendo que ambos demonstram o mesmo "nível de despreparo e desequilíbrio".

"O que eu defendo é que se separe-se e diferencia usuários de traficantes", afirmou.

Na réplica, Nunes acusou Boulos de não responder à pergunta feita e solicitou que ele abordasse o tema na tréplica. O candidato psolista reiterou a fala sobre desequilíbrio e o acusou de prometer inúmeros projetos não feitos.