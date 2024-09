Praça da Sé, no centro de São Paulo - Reprodução / Google Street View

Publicado 17/09/2024 15:45 | Atualizado 17/09/2024 15:45

A cidade de São Paulo deve atingir nos próximos dias níveis elevados de radiação ultravioleta. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), pelo menos até domingo (22), o valor do Índice Ultravioleta (IUV) previsto pode atingir 11, o que é considerado como risco extremo, conforme valores estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A previsão pode ser atualizada ao longo da semana.

A exposição excessiva à radiação solar ultravioleta pode ocasionar diversos problemas à saúde, sendo um dos mais relevantes o câncer de pele. Também pode provocar queimaduras, sardas e cataratas, além de outras doenças. Desta forma, é importante manter os cuidados necessários para evitar danos à saúde.

O que é radiação ultravioleta (R-UV)?

É uma onda eletromagnética oriunda de raios solares. É a radiação mais energética da luz solar, com ampla capacidade de penetração na pele. A radiação ultravioleta é a parte do espectro eletromagnético referente aos comprimentos de onda entre 100 e 400 nanômetros, de acordo com o Cptec.

O que é o Índice Ultravioleta (IUV)?

Segundo o Cptec, é uma medida da intensidade da radiação ultravioleta, relevante aos efeitos sobre a pele humana, incidente sobre a superfície da Terra. O IUV representa o valor máximo diário da radiação ultravioleta.

"Isto é, no período referente ao meio-dia solar, o horário de máxima intensidade de radiação solar. Como a cobertura de nuvens é algo muito dinâmico e variável, o IUV é sempre apresentado para uma condição de céu claro. Ou seja, para a ausência de nuvens que, na maioria dos casos, representa a máxima intensidade de radiação", acrescenta.

O Índice UV é expresso em números, sendo que, quanto maior o seu valor, maior o risco à saúde e, portanto, cuidados extras são necessários.

Segundo as recomendações da OMS, essas são as referências em categorias de intensidades:

Baixo: menor que 2;

Moderado: 3 a 5;

Alto: 6 a 7;

Muito alto: 8 a 10;

Extremo: maior que 11.

Diante de índices elevados, a OMS recomenda que as pessoas evitem permanecer no sol, ao ar livre, em horários próximos ao meio-dia. É importante permanecer na sombra, sempre usando camisa, boné e protetor solar.

Conforme a ONG WWF, apesar de a camada de ozônio absorver a maior parte da radiação ultravioleta, protegendo animais, plantas e humanos, uma porção atinge a superfície da Terra. É essa radiação que acaba provocando o câncer de pele e outras doenças.

"A presença de nuvens e aerossóis (partículas em suspensão na atmosfera) atenua a quantidade de radiação UV em superfície. Porém, parte dessa radiação não é absorvida ou refletida por esses elementos e atinge a superfície terrestre. Deste modo, dias nublados também podem oferecer perigo", complementa o Cptec.

Na última semana, a qualidade do ar também esteve muito ruim em São Paulo devido à suspensão de material particulado oriundo das queimadas que ocorrem em todo o país.

Antes da trégua temporária do calor registrada desde o domingo (15) a cidade também enfrentou dias de altas temperaturas e baixa umidade do ar. Na terça-feira (17) os termômetros devem ficar em torno de 20ºC. Na quinta-feira (19), a temperatura deve voltar a subir.

Veja como ficará a cidade de SP nos próximos dias:

Quarta-feira (18): temperatura entre 12ºC e 23ºC - com índice de UV: 10;

Quinta-feira (19): temperatura entre 14ºC e 28ºC - com índice de UV: 10;

Sexta-feira (20): temperatura entre 17ºC e 32ºC - com índice de UV: 10;

Sábado (21): temperatura entre 18ºC e 31ºC - com índice de UV: 11;

Domingo (22): temperatura entre 19ºC e 35ºC - com índice de UV: 11.