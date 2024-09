Lula publicou no Diário Oficial da União as autorizações de viagens dos ministros - AFP

Publicado 17/09/2024 16:20

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou no Diário Oficial da União as autorizações de viagens dos ministros que participarão de eventos em Nova York nesta e na próxima semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja de 21 a 25 de setembro para participar da Climate Week NYC e de reuniões no contexto da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, viaja de 21 a 27 de setembro para participar da Cúpula do Futuro, da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como de reuniões e de encontros paralelos aos eventos.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, viaja de 20 a 26 de setembro para participar da Cúpula do Futuro, da Assembleia-Geral das Nações Unidas e de eventos paralelos no contexto da Semana de Alto Nível das Nações Unidas.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, viaja de 22 a 26 de setembro para participar de reuniões, no contexto da Climate Week NYC e da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como proferir palestra na Universidade de Columbia.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, viaja de 21 a 29 de setembro para participar dos eventos relacionados à Climate Week NYC, da abertura da Galeria Visit Brasil - Edição Amazônia 2024, da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, de reuniões com autoridades governamentais de diferentes países, do evento O futuro é ancestral e para presidir atividade do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe (Filac).