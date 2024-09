Ministro do STF, Kassio Nunes Marques - Fellipe Sampaio/STF

Publicado 24/09/2024 10:04 | Atualizado 24/09/2024 10:16

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), viajou para Grécia, no início do mês, para a festa de aniversário do cantor Gusttavo Lima, que ocorreu em um iate avaliado em R$ 1 bilhão. Além do ministro, José André Rocha Neto, dono da casa de apostas Vai de Bet, e Aislla Sabrina Rocha também estavam na celebração, e estão foragidos da Justiça. Ambos viajariam juntos no mesmo jato, segundo o portal 'Uol'.

O ministro disse à colunista Letícia Casado, do portal de notícias, que o plano era viajar na aeronave do cantor para a festa, porém, devido a questões de horários, Gusttavo teve que realocar alguns convidados em outros aviões. A informação da participação do magistrado na festa foi dada inicialmente pela colunista Bela Megale, de 'O Globo'.

A lista de passageiros do voo do artista foi o que causou o decreto de sua prisão nesta segunda-feira (23). O artista é sócio de Rocha Neto, casado com Aislla Rocha, dono da casa de apostas Vai de Bet. A dupla também viajou com o cantor para a Grécia, e teve sua prisão decretada no dia 4 de novembro em uma operação que investiga lavagem de dinheiro. A juíza do caso suspeita que Gusttavo facilitou a fuga deles.

"Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima] e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala (Grécia) - Atenas(Grécia) - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", escreveu a juíza Andrea Calado da Cruz, de Pernambuco, na decisão de prender Gusttavo Lima.



O pedido de prisão ocorreu no âmbito da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco. Na mesma operação, foram detidos a influenciadora Deolane Bezerra e o dono da bet Esportes da Sorte, Darwin Filho, que negam as acusações.

Posteriormente, Kassio Nunes foi até Roma, no dia 4, para organizar um evento acadêmico que será realizado na cidade em dezembro.



O ministro declarou que preferiu não se hospedar no iate do artista, porque precisava participar de sessões do TSE e do STF e não sabia qual seria o tamanho da festa.

Na comemoração, realizada na ilha grega de Mykonos, foram reunidas cerca de 100 pessoas, inclusive com a presença de outra figura política, Ronaldo Caiado, governador de Goiás.