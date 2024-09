Ministra Isabel Gallotti - Reprodução/Rafael Luz/STJ

Publicado 26/09/2024 12:01

A ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tomou posse nesta quinta-feira, 26, como corregedora-geral da Justiça Eleitoral. Ela ficará no cargo até novembro de 2025. A corregedoria é responsável por conduzir investigações de abuso de poder político e econômico que podem levar à inelegibilidade de políticos. O cargo é sempre assumido pelo ministro do STJ mais antigo na composição do TSE.

Isabel Gallotti sucede no cargo o ministro Raul Araújo, que foi corregedor desde novembro do ano passado. O mandato de Araújo no TSE terminou no dia 6 de setembro.

A presidente do TSE, Cármen Lúcia, elogiou a colega na cerimônia "Sorte do Brasil ter na corregedoria uma ministra competente, apegada ao trabalho, dedicada às missões superiores que a Justiça Eleitoral tem, em termos de ética, responsabilidade, compromisso e trabalho", afirmou.

Além dos ministros da Corte, compareceram à posse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Os presidentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, e do Tribunal de Contas da União (TCU), também estavam presentes.