Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB)Reprodução / Internet

Publicado 27/09/2024 10:22

Levantamento da Paraná Pesquisas sobre o cenário eleitoral em São Paulo divulgada nesta sexta-feira, 27, mostra um empate técnico entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que tem 28% das intenções de voto, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que aparece com 24,9%. O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) registrou 20,9% na sondagem e está empatado com Boulos no limite da margem de erro, que é de 2,6 pontos porcentuais.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 7,3% das intenções de voto e o apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) registrou 7,1%. Os dois estão empatados. Em seguida, aparecem Marina Helena (Novo) com 2,1%, Bebeto Haddad (DC) com 0,4%, João Pimenta (PCO) com 0,3%, Ricardo Senese (UP) com 0,3% e Altino Prazeres (PSTU) com 0,2%. Indecisos somam 3,9% e 4,9% dos paulistanos pretendem votar branco ou nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 23 e 26 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09331/2024.

Comparado com a pesquisa anterior da Paraná Pesquisas, divulgada no dia 20 de setembro, Nunes e Boulos oscilaram 1,2 ponto porcentual para cima, cada. Marçal, por sua vez, variou 0,5 ponto porcentual para baixo.

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados falam o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Nunes foi citado por 19,7% dos eleitores, Boulos por 17,3% e Marçal por 15,7%. Em seguida, aparecem Tabata (4,2%), Datena (3,3%) e Marina Helena (0,9%). Bebeto Haddad, João Pimenta e Ricardo Senese foram citados por 0,1% cada.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Ricardo Nunes e Boulos, o atual prefeito tem 51,6% das intenções de voto contra 32,7% do deputado federal. Indecisos somam 5,5% e 10,2% dos paulistanos votariam branco ou nulo.

Se Nunes enfrentar Marçal, a vantagem do emedebista é maior. O prefeito tem 54,7% das intenções de voto, contra 25,8% do ex-coach. Brancos e nulos somam 13,7% e 5,8% não sabem em quem votariam.

Se o segundo turno em São Paulo for entre Boulos e Marçal, o deputado do PSOL tem uma ligeira vantagem de 43,7% contra 36,6% do candidato do PRTB. Indecisos somam 5,8% e 13,9% dos paulistanos votariam branco ou nulo.

Marçal é o candidato mais rejeitado

A Paraná Pesquisas atestou que Marçal é o candidato mais rejeitado pelo eleitorado paulistano, com 39,1% afirmando que não votariam nele de jeito algum. Boulos tem uma rejeição de 32,8% e Datena de 20,4%. Ricardo Nunes tem um índice negativo de 8,2%. Em seguida, aparecem Tabata (7,8%), João Pimenta (7,0%), Bebeto Haddad (5,9%), Marina Helena (5,9%), Altino Prazeres (3,9%) e Ricardo Senese (3,8%).