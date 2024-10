Vices assumiram a Prefeitura paulistana nas duas últimas gestões municipais - José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

Publicado 01/10/2024 10:53

A cinco dias das eleições municipais, 77% dos eleitores de São Paulo não sabem quem são os vices de seus candidatos à Prefeitura da cidade, aponta pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira, 30.

Segundo o levantamento, 72% dos entrevistados disseram desconhecer quem é o companheiro de chapa de sua opção de voto para a Prefeitura, enquanto outros 5% afirmam conhecer o vice, mas não souberam nomeá-lo.

Os eleitores de Guilherme Boulos (PSOL) são os que mais sabem quem compõe a chapa do deputado federal. À Quaest, 66% dos entrevistados acertaram o nome da ex-prefeita Marta Suplicy (PT), enquanto 33% não souberam responder e 1% errou o nome.

Por outro lado, entre os eleitorados dos quatro candidatos mais bem colocados nos índices de intenção de voto, nenhum apresentou índice de conhecimento do respectivo vice superior a 50%. Os que mais desconhecem o vice da chapa são os eleitores de Ricardo Nunes (MDB). Entre os que pretendem votar no emedebista, são 91% os que não souberam indicar o nome do coronel Ricardo Mello Araújo, do PL. Outros 4% erraram o nome do vice de Nunes, enquanto 5% acertaram a nomeação.

O segundo maior índice de desconhecimento é o do eleitorado de Tabata Amaral (PSB), entre o qual 84% não souberam dizer que a companheira de chapa da deputada federal é Lúcia França, do PSB. Acertaram o nome de Lúcia 9% dos entrevistados, enquanto 7% respondeu um nome distinto ao da candidata a vice do PSB.

Entre os que pretendem votar em Pablo Marçal (PRTB), 81% não souberam responder que se tratava de Antônia de Jesus, enquanto 9% acertaram o nome da cabo da PM e 10% erraram a indicação de quem é vice do ex-coach.

Pesquisa aponta empate triplo

A pesquisa Quaest indica que, a menos de uma semana do pleito, quem lidera a corrida eleitoral no cenário estimulado é Nunes, com 24%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, o que indica que o atual prefeito está em empate técnico com Guilherme Boulos, com 23% de menções, e Pablo Marçal, com 21%.

O empate técnico triplo persiste em relação ao levantamento anterior, desde o qual nenhum dos três candidatos na liderança cresceu para além da margem de erro: Nunes oscilou um ponto para baixo, Boulos manteve o resultado numérico e Marçal oscilou um ponto para cima. Em relação à rodada anterior, quem mais cresceu foi Tabata Amaral, que cresceu três pontos, indo de 8 a 11% de menções no cenário estimulado.

Em SP, vices assumiram o cargo nas duas últimas gestões

Os vices assumiram a Prefeitura paulistana nas duas últimas gestões municipais. João Doria (PSDB), eleito em 2016, deixou o cargo em 2018, para se candidatar ao governo de São Paulo. Com a renúncia, seu vice, Bruno Covas (PSDB), assumiu a gestão da capital paulista. Covas foi reeleito e faleceu em 2021, legando o cargo ao seu vice, Ricardo Nunes.

Antes de 2016, o ex-ministro José Serra, eleito em 2004, deixou o cargo dois anos depois, em 2006, visando o governo estadual. Quem assumiu foi seu vice, Gilberto Kassab (então no DEM, hoje no PSD). Kassab foi reeleito em 2008.