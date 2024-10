David Beckhauser Santos Herold é ex-militar dos EUA - Reprodução

Publicado 03/10/2024 10:48

São Paulo - O produtor musical do MC Boladin, David Beckhauser Santos Herold, de 34 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (2). A vítima já havia prestado serviço para o exército dos EUA. O caso aconteceu em Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo.

David estava participando da gravação do clipe do artista, quando duas pessoas se aproximaram e deram cerca de 60 tiros na vítima. Segundo a Polícia Civil, ele chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio pelo 72° DP (Vila Penteado). Os agentes ainda tentam descobrir a autoria e motivação do crime.

David Herold já esteve presente nos noticiários em outra ocasião. Em 2015 ele foi preso no Rio Grande do Sul após uma investigação sobre tráfico de drogas que ele teria realizado meses antes em Santa Catarina. Na ocasião, as digitais dele foram encontradas em um pacote de maconha.

O homem também foi investigado por homicídio e furto qualificado em Florianópolis. Ele foi condenado a 16 de prisão, em maio de 2016, pela morte de um líder do tráfico da capital catarinense. No entanto, em 2020, David teve a aprovação de um habeas corpus.

Nascido em Santa Cataria, a vítima possuía dupla nacionalidade. O produtor prestou serviço militar no país norte-americano entre 2008 e 2013, quando tinha entre 18 e 23 anos.