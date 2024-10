Criança brincava na praça quando recebeu descarga elétrica após encostar em armário de academia pública no Recife - Rodolfo Loepert/ PCR

Publicado 04/10/2024 15:14

Um menino de 10 anos morreu após levar um choque elétrico enquanto brincava em uma academia pública no Recife (PE). Segundo testemunhas, T.F.B.R. brincava com outras crianças quando encostou em um armário que fica na praça Doutor Arnaldo Assunção, no bairro de Engenho do Meio, Zona Oeste, e sofreu a descarga, na noite desta quarta-feira (2). A morte da criança foi confirmada nesta quinta-feira (3).

A criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Torrões, que fica na região, mas não resistiu.

Através das redes sociais, no Threads, João Campos, prefeito do Recife, lamentou a morte do menino. "A Prefeitura do Recife está cobrando todas as explicações à empresa que faz a gestão do equipamento e abriu um processo administrativo para que os fatos sejam devidamente apurados e para que os responsáveis sejam punidos", informou.

A Secretaria de Esportes da Prefeitura do Recife disse, em nota, que procurou a família do menino para prestar o suporte necessário, além de ter notificado a empresa responsável pela gestão da academia e aberto um processo administrativo para apurar o ocorrido.

Procuradas, a Neoenergia Pernambuco e a Polícia Civil não responderam até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto.