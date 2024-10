Debate entre candidatos à Prefeitura de Natal terminou com discussão e xingamentos - Reprodução/TV Globo

Debate entre candidatos à Prefeitura de Natal terminou com discussão e xingamentosReprodução/TV Globo

Publicado 04/10/2024 14:59 | Atualizado 04/10/2024 15:01

Rio Grande do Norte - O debate da TV Globo com os candidatos à prefeitura de Natal (RN) realizado nesta quinta-feira (3), precisou ser interrompido após uma troca de xingamentos entre o ex-prefeito Carlos Eduardo (PSD) e o deputado federal Paulinho Freire (União). Enquanto os dois discutiam a execução de uma obra na praia de Ponta Negra, na capital potiguar, Carlos Eduardo chamou Freire de "mentiroso e falso".



A obra de engorda é um projeto da prefeitura de Natal que pretende ampliar a faixa de areia em até 100 metros na praia de Ponta Negra, a mais famosa da capital potiguar. O procedimento, ainda em andamento, é criticado por opositores, que apontam possíveis impactos no meio ambiente.



Durante o debate, Paulinho Freire disse que Carlos Eduardo, que foi prefeito de Natal entre 2013 e 2018, foi o responsável pelo projeto que resultou nas obras na praia. Com o microfone desligado, o candidato do PSD atacou Freire chamando ele de "falso e mentiroso", escalando uma discussão entre os dois.



"Você é mentiroso, você é mentiroso e falso", disparou Carlos Eduardo. "Não há mentira, você que é mentiroso", retrucou Freire A mediadora do debate, a jornalista Emmily Virgílio da Inter TV Cabugi, afiliada da Globo, pediu por respeito aos candidatos à prefeitura, mas não foi atendida. Com a discussão, ela optou por encerrar o bloco de perguntas. Veja o vídeo:

Além dos dois, participaram do debate produzido pela Inter Cabugi TV a deputada federal Natália Bonavides (PT) e o ex-deputado federal Rafael Motta (Avante). Os quatro vão disputar o primeiro turno das eleições de Natal neste domingo (6).