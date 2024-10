Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert/PR

Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaRicardo Stuckert/PR

Publicado 07/10/2024 08:33

Brasília - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da, Silva recebe, nesta segunda-feira, 7, cinco ministros e líderes do governo para reuniões. De acordo com a agenda oficial da presidência, a primeira reunião do dia ocorre no Palácio do Planalto às 9 horas, com uma série de ministros-chave e líderes do governo.

Estarão presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, o da Fazenda, Fernando Haddad, o da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, o da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Além dos ministros, a reunião do presidente conta ainda com a presença dos senadores Randolfe Rodrigues (PT), líder do governo no Congresso, e Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, e do deputado José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara dos Deputados. O chefe do Gabinete Pessoal do Presidente, Marco Aurélio Marcola, também participa do encontro.

Após o primeiro encontro, às 11 horas Lula se reúne novamente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Em seguida, às 12 horas, o presidente se encontra com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza.

No período da tarde, às 15 horas, o presidente Lula volta a se reunir com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, desta vez acompanhado pelos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.