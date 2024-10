José Iria de Araújo, o Duda, não quis comentar o erro na campanha - Reprodução

José Iria de Araújo, o Duda, não quis comentar o erro na campanhaReprodução

Publicado 09/10/2024 17:11

São Paulo - O candidato José Iria de Araújo (PSD), conhecido como Duda, não conseguiu se reeleger vereador na cidade de Argirita, em Minas Gerais, por fazer campanha com o número errado. Nos "santinhos" dele constava o número 55.608, mas na urna seu número foi 55.508, ou seja, um erro de um dígito

Esta foi a primeira eleição em que ele concorreu com o número de urna com final 508. Duda disputou as eleições para o cargo de vereador em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020. Foi eleito no primeiro e no último pleito, ficando como suplente nos outros. Em todos os anos, o final do número de urna dele foi 608, apenas mudando a dezena do partido:

- 2004: 15.608

- 2008: 45.608

- 2012: 45.608

- 2016: 15.608

- 2020: 55.608

- 2024: 55.508

Nestas eleições municipais, o atual vereador obteve apenas 52 votos, não foi reeleito nem ficou como suplente. Em entrevista à TV Integração, afiliada da Rede Globo, ele confirmou o erro, mas não comentou o caso por recomendação jurídica.

Os números de urna são escolhidos por sorteio, mas os partidos e candidatos podem manter o mesmo número que utilizaram em outras eleições na hora do registro de candidatura. "(É) Assegurado o direito de preferência de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior aos que concorrem ao mesmo cargo pelo mesmo partido", diz o manual do candidato do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na petição de registro de candidatura, Duda apresentou o número com final 508.