Tutor, agarrado ao seu cão, leva socos e chutes do homem que tentou roubar o animal - Reprodução / Polícia Militar do Distrito Federal

Tutor, agarrado ao seu cão, leva socos e chutes do homem que tentou roubar o animalReprodução / Polícia Militar do Distrito Federal

Publicado 13/10/2024 09:21 | Atualizado 13/10/2024 09:22

Um homem foi preso neste sábado (12), após tentar roubar um cachorro da raça maltês e agredir o seu tutor dentro de um comércio na Quadra 301 do Sudoeste, em Brasília, no Distrito Federal. O crime aconteceu por volta das 15h.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a vítima é abordada, leva os socos e tenta fugir. No entanto, ela acaba caindo e recebe mais golpes enquanto está no chão, agarrado ao seu cão e tentando se defender.

Outras pessoas apareceram no local. Foi quando o suspeito, que já possui uma condenação por homicídio, para de agredir o tutor, pega sua mochila e foge.

Homem tenta roubar cachorro e agride tutor dentro de comércio em Brasília.



Crédito: Divulgação Polícia Militar do Distrito Federal pic.twitter.com/W8yZeQ08yf — Jornal O Dia (@jornalodia) October 13, 2024

Após o ocorrido, a Polícia Militar do Distrito Federal iniciou as buscas na região, por meio do Grupo Tático Operacional (Gtop 27) e com o apoio de viaturas do 7º Batalhão.

O homem foi encontrado cerca de quatro horas depois, por volta das 19h, no Parque da Cidade. Os agentes o levaram à 5ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e lesão corporal.