Jorny Thiago foi morto na noite deste domingo - Reprodução/Instagram

Jorny Thiago foi morto na noite deste domingoReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2024 09:42 | Atualizado 14/10/2024 09:46

Distrito Federal - Um tiroteio em um bar de Brasília, no Distrito Federal, causou a morte de um segurança de 23 anos, além de deixar um menino, de 10 anos, gravemente ferido após ser baleada na cabeça. O caso aconteceu na noite deste domingo (23).

O suspeito de ter atirado ainda não foi identificado. Segundo testemunhas, ele estava vestindo roupas pretas e fugiu do local após ter dado os tiros. O DIA entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que esclareceu que a criança foi levada pelos próprios clientes do bar ao quartel dos bombeiros do Recanto das Emas.

Do local, ela foi levada para o Hospital Regional de Taguatinga. Ainda segundo a corporação, a vítima estava consciente, porém desorientada. Ela tinha uma perfuração na parte de trás da orelha direita.

Uma pessoa que estava no bar fez uma publicação em suas redes sociais lamentando o ocorrido. Ela se dizia amiga do segurança Jorny Thiago, o segurança que acabou falecendo.

"Descansa em paz, Thiago. Que Deus possa confortar todos nós amigos e familiares. Tão novo e cheio de vida, estava apenas fazendo seu trabalho e perde a vida brutalmente. Minutos antes pediu para eu te esperar para irmos juntos (...) que Deus te receba de braços abertos", escreveu.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não retornou o contato para mais esclarecimentos até o momento desta reportagem.