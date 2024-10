Washington Olivetto e Jorge Ben Jor - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 09:16 | Atualizado 14/10/2024 09:20

Washington Olivetto, um dos maiores publicitários da história do Brasil, morreu neste domingo (13), aos 73 anos de idade . Amigo de Jorge Ben Jor, ele tinha uma relação especial com a música brasileira, estando diretamente ligado à origem da música W/Brasil - o nome de sua empresa.Em janeiro de 2022, o empresário recebeu o músico para uma entrevista em seu podcast, o W/Cast. O tema inevitavelmente veio à tona em determinado momento.Washington relembrou que costumava fazer shows para os funcionários de sua agência, a W/Brasil. Entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990, um dos eventos teria ocorrido num local chamado Rock Dreams, no Rio de Janeiro."O Jorge quando faz um show é generoso, não fica fazendo show de 45 minutos, não. A galera ia ao delírio. Aí, entre uma canção e outra, ele começou a ensaiar uma coisa pros meninos, falava: 'Alô, alô, W/Brasil! Alô, alô, W/Brasil!"."Acabou o show eram 3h da manhã. Sentamos para jantar. O Jorge e a Vânia Rolemberg, que era minha RP [relações-públicas]. A gente começou a falar da loucura que estava o Brasil, que era aquele 'País do Collor' e tal. Falei pro Jorge: o Brasil tá tão doidão que se fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia. Ele olhou para mim e falou: 'É que você não sabe: ele já quis ser síndico do prédio que morava!'", continuou Olivetto.Em seguida, Jorge Ben explicou como descobriu o fato. "Fui lá no prédio dele, morava na Barra. Ele chegou pra mim e falou: 'Já reclamei dessa escada aí, a porta atrapalhando. Ninguém tira a escada! Pô, eu tenho que ser síndico daqui, tô falando. Vou me candidatar e ser síndico daqui".