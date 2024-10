Washington Olivetto é um dos publicitários mais conceituados do Brasil - Divulgação

Publicado 14/10/2024 15:09 | Atualizado 14/10/2024 15:11

Familiares e amigos do publicitário Washington Olivetto comparecem na tarde desta segunda-feira (14) em seu velório, que teve início às 15h e será encerrado às 17h. A cerimônia é feita no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.

famosos e Segundo informações do cemitério, somente pessoas próximas tiveram acesso ao local e puderam prestar homenagens ao comunicador. Desde seu falecimento, diversos políticos profissionais da área manifestaram sua admiração.

O publicitário estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul, para tratar uma infecção pulmonar. Neste domingo (13), por volta das 17h, ele morreu em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos

O corpo de Washington Olivetto será cremado após as homenagens, mas ainda não há confirmação exata de quando isso irá acontecer.

Sucesso

Ao longo de sua carreira, o publicitário ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes (França). Ele também é o único publicitário não anglófono a integrar o Hall da Fama do The One Club de Nova York. Nascido na Lapa, em São Paulo (SP), fundou, junto com sócios, a agência W/Brasil, em 1986.

Olivetto foi o responsável por propagandas icônicas, como o garoto da Bombril e o retrato pixelado de Hitler para o jornal "Folha de S.Paulo", em 1987. Era considerado o publicitário mais premiado do Brasil