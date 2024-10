Dentista Pedro Marques Motta, de 71 anos, foi preso em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia - Divulgação/MPMG

Publicado 15/10/2024 10:29

O dentista Pedro Marques Motta, de 71 anos, foi preso em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, após permanecer foragido por 18 anos. O idoso recebeu uma condenação de 23 anos e 4 meses de prisão por balear sua ex-esposa e matar Cláudio Rocha, na época com 39 anos, por não aceitar o namoro entre as vítimas. Pedro estava na lista dos criminosos mais procurados de Minas Gerais.

O crime ocorreu na Rua Cleto da Rocha, no Centro de Cataguases, em Minas Gerais, no dia 9 de novembro de 2006. Segundo o Ministério Público, Pedro casou com a vítima em 2003, e o relacionamento durou até 2006. Dois meses depois, a mulher começou um namoro com Cláudio Rocha, dono de um restaurante no Centro de Cataguases.

O dentista foi localizado neste sábado (12) por uma ação coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais, pelas polícias Civil e Militar e pela Interpol. Após ser detido, o assassino seguiu para a delegacia de Porto Seguro.

Um dia antes do crime, o dentista convidou a ex-esposa para almoçar na tentativa de reatar o casamento. No mesmo dia, Pedro foi até o trabalho da vítima e chegou a ameaçá-la com uma faca no pescoço.

No dia do assassinato, o idoso surpreendeu as vítimas no momento em que os dois entravam em um carro. O criminoso disparou usando uma pistola. A ex-esposa sobreviveu, mas Cláudio Rocha morreu por conta dos tiros. Após o julgamento realizado em 2021, o dentista foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão.