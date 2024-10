Cerca de 1% dos brasileiros é viciado em jogos on-line - Pixabay

Publicado 15/10/2024 12:06

O vício em jogos on-line tem se tornado uma preocupação crescente na sociedade moderna, afetando pessoas de todas as idades e classes sociais. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 2 milhões de brasileiros são viciados em jogos on-line. Número equivale a aproximadamente 1% da população.

Já o levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), indica que a dependência em games já é uma das maiores causas de endividamento no país. Neste caso, 63% dos apostadores afirmam que o orçamento doméstico já foi prejudicado por conta da prática.



Além disso, o vício leva a prejuízos na vida social, acadêmica, profissional e na saúde mental e física dos indivíduos. Superar esse tipo de compulsão requer um processo gradual e consciente, que envolve reconhecer o problema e adotar estratégias eficazes para retomada do equilíbrio.



Anderson Santos de Jesus, psicólogo do Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico da Faculdade Santa Marcelina, apresenta cinco passos para ajudar quem deseja se livrar desse tipo de vício. Segundo ele, o processo envolve desde o reconhecimento e a aceitação do vício, até a criação de novos hábitos e o fortalecimento da resiliência emocional, oferecendo uma abordagem equilibrada e eficaz para reconquistar o controle sobre a vida e finanças.



1 - Reconheça o problema



- Jogar por longos períodos, muitas vezes ignorando outras atividades ou responsabilidades;



- Sentir-se irritado ou ansioso quando não está jogando;



- Tentar controlar ou reduzir o tempo de jogo sem sucesso;



- Usar jogos como uma forma de escapar de problemas ou sentimentos negativos;



- Negligenciar relacionamentos, trabalho ou estudos devido ao jogo.



2 - Estabeleça metas claras



- Defina metas realistas para reduzir o tempo de jogo. Por exemplo, comece reduzindo uma hora por dia e vá aumentando gradualmente;



- Substitua o tempo de jogo por outras atividades saudáveis, como exercícios, lazer e/ou passar mais tempo com amigos e familiares.



3 - Busque apoio



- Converse com amigos e familiares sobre seu problema. Eles podem oferecer apoio e ajuda durante o processo de recuperação;



- Considere buscar ajuda profissional, como um psicólogo ou um grupo de apoio para dependência de jogos.



4 - Desenvolva hábitos saudáveis



- Estabeleça uma rotina diária que inclua atividades físicas, sociais e produtivas;



- Pratique mindfulness ou meditação para reduzir o estresse e melhorar a concentração;



- Certifique-se de ter um sono adequado e uma dieta saudável.



5 - Monitore seu progresso



- Mantenha um diário para registrar seu progresso e desafios;



- Recompense-se por atingir metas específicas, como reduzir o tempo de jogo ou desenvolver novos hobbies;



- Seja paciente e persistente. Recaídas podem acontecer, mas o importante é aprender com elas e continuar em frente.