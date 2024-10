Durante a tramitação do processo no STF, a defesa de Allan Graham se manifestou contra a extradição - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 22/10/2024 16:09 | Atualizado 22/10/2024 16:09

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta terça-feira (22) a extradição do inglês Allan Graham, acusado de tráfico internacional de drogas.

O acusado foi preso no Brasil em dezembro do ano passado pela Polícia Federal (PF) após ter o nome incluído na lista de procurados da Interpol. Condenado na Inglaterra, Graham foi capturado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Por unanimidade, o colegiado seguiu voto proferido pela ministra Cármen Lúcia e determinou a extradição do acusado.

Conforme o entendimento, o Reino Unido deverá descontar o tempo que o inglês ficou preso no Brasil e seguir outras determinações, como proibição de cumprir mais de 30 anos de condenação no exterior.

Também votaram no mesmo sentido os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

O procedimento de entrega do acusado para as autoridades do Reino Unido será executado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante a tramitação do processo no STF, a defesa de Allan Graham se manifestou contra a extradição.